النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي بمدارس الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، تعديل سن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية الحكومية، وذلك بعد موافقة أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، على المذكرة التي قدمها الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكدت المديرية، في بيان، النزول بسن القبول ليصبح 5 سنوات و11 شهرًا، مع الالتزام بحد الكثافات المسموح بها في المدارس الرسمية الحكومية.

النزول بسن القبول في الصف الأول الابتدائي بالإسكندرية

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، اعتمد المذكرة التي تقدم بها ووافق على النزول بسن القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2025، موضحًا أنّ القرار يشمل الطلاب الذين لا يتجاوزون شهرًا عن سن الإلزام، مع مراعاة حد الكثافات المسموح بها في المدارس الرسمية الحكومية، طبقًا للنظام الجديد الذي تحدده القرارات الوزارية المنظمة لعدد الطلاب في كل فصل.

تلبية حاجة عدد كبير من طلاب الإسكندرية

وأشار «أبو زيد» إلى إصدار تعليمات لجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية لتنفيذ هذا القرار، مع مراعاة ذلك أثناء فتح باب التقديم للمرحلة الابتدائية في العام الدراسي الجديد، موضحًا أنّ القرار جاء لتلبية حاجة عدد كبير من الطلاب الذين كانوا يتجاوزون سن القبول المحدد (6 سنوات) في السنوات الماضية، حيث كان لا يتم قبول الطلاب الأقل من ذلك بيوم واحد.