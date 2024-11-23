علمتها الالتزام بالصلاة ورحلت.. مواقف إنسانية تجمع مي عز الدين مع والدتها

مواقف إنسانية جمعت مي عز الدين مع والدتها الراحلة التي كانت سندًا لها في الحياة، علمتها الكثير ووقفت إلى جوارها في كل خطوة، لم تترك «مي» فرصة للحديث عن أمها لرد جزء من فضلها، كما كانت تشارك بين الحين والآخر صورًا تجمعهما.

مواقف بين مي عز الدين ووالدتها

من المواقف التي ذكرتها الفنانة مي عز الدين عن والدتها، أنها علمتها الالتزام بالصلاة، وقالت ذلك خلال استضافتها في برنامج «100 سؤال» مع الإعلامية راغدة شلهوب: «والدتي مسيحية لكنها كانت تساعدني على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، مش ملمة أوي بدينها، ولكن هي كانت مركزة أوي إني أعرف كل تعاليم ديني والتزم بالصلاة ولها جزء كبير من حياتي كانت بتضربني ومينفعش أفوت ركن أو صلاة وهي فاهمة كويس، أنا شخصية غريبة ماليش في التبحر في الديانات المختلفة ولا في الكرة ولا السياسة ومحبش الحاجات اللي الناس بتختلف عليها كتير، ماما تعبت في تربيتي وكانت بتسعى إن مايكونش في حاجة نقصاني».

متابعة التصوير معها

وتطرقت الفنانة مي عز الدين لعلاقتها مع والدتها أيضا في برنامج «ست الحسن»، موضحة: «ماما بتتفهم دماغي وإني بحب أقعد لوحدي كتير، بتستحمل عصبيتي عليها وبرجع أصالحها، تعبتها من أول شغلي في الفن والتمثيل».

وذكرت أن والدتها كانت في عدد كبير من أعمالها تحضر التصوير: «ماما بتيجي تقعد معايا في التصوير من أول لما بروح لغاية لما بمشي ودي حاجة مهلكة ساعات بقعد أكتر من 18 ساعة تصوير، مابتسبنيش أبدا أروح مكان لوحدي وبرتاح نفسيا وهي قدامي في اللوكيشن وبحب رأيها أوي، أنا برج الجدي وأنانية وساعات بتطلب مني حاجات أعملها برفضها رفض تام من غير مناقشة».

وذكرت أنها في مسلسل «سوق الكانتو» مع الفنان أمير كرارة لم تستمع بنجاح المسلسل، لأنّه في هذه الفترة كانت والدتها قد بدأت رحلة العلاج من الكلى، والتي انتهت بالوفاة في الساعات الماضية، بعد تدهور حالتها الصحية.