العناية الإلهية تنقذ طالبة بعد سقوطها من الطابق السادس في إمبابة

أنقذت العناية الإلهية طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، تدعى آلاء، بعد سقوطها من الطابق السادس أثناء نشرها الغسيل من شرفة منزلها في إمبابة، وأصيبت الطالبة بكسور طفيفة، وحالتها العامة مستقرة، وجرى تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة طالبة نتيجة سقوطها من علو

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بإصابة طالبة نتيجة سقوطها من علو، على الفور، انتقل المقدم عصام الشناوي، رئيس مباحث إمبابة، والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

الطالبة آلاء كانت تنشر الغسيل على شرفة مسكنها

وتبين من التحريات أن الطالبة آلاء كانت تنشر الغسيل على شرفة مسكنها، واختل توازنها ما أدى إلى سقوطها من الطابق السادس؛ لحسن الحظ، اقتصرت الإصابات على كسور طفيفة، وتم نقلها إلى المستشفى، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة.