مدير «أطفال العالم»: مشاركة 38 دولة في النسخة الحالية من المهرجان

أكد عمرو عجمي، مدير مهرجان أطفال العالم، أن هذه الدورة من المهرجان مميزة وتقدم رسالة مهمة، موضحًا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يهتم بهذا المهرجان ويسعى لظهوره بالشكل الأمثل، مشددًا على أن الأطفال يشاركون من كل دول العالم، ما يعطي رسالة قوية جدا بمدى الأمان والاطمئنان من خلال التواجد في مصر.

عروض في المدارس

وأوضح «عجمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن هناك عروضا في المدارس ومراكز الشباب، وهذه النسخة من المهرجان مختلفة، ويتم التأكيد على أن الفن حياة وتحقيق حلم الأطفال، متابعًا: «النسخة الحالية من المهرجان تشهد إقبالا كبيرا، وهناك مشاركات من 38 دولة، بينها كوريا وألمانيا ورومانيا وإيطاليا وإسبانيا وجورجيا».

إقبال أطفال العالم على المهرجان

وأعرب عن سعادته من إقبال أطفال العالم على مهرجان أطفال العالم الذي يتم تدشينه في مصر، مؤكدًا أنه حدث مهم وله أكثر من رسالة وهدف وهو التأكيد على أن مصر مهد وملتقى الحضارات وتجمع جميع الجنسيات لتطلق شارة السلام، منوهًا بأن الأطفال يتبادلون الثقافات والمعلومات من خلال مهرجان أطفال العالم.