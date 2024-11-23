بدء تلقي أوراق المتقدمين لوظائف التدريس بالحصة في «أزهرية القليوبية»

أعلنت الإدارة المركزية الأزهرية في القليوبية فتح باب التقدم لوظائف التدريس بنظام الحصة، حيث حددت مقر تلقي الطلبات وجرى تقسيم الإدارات على أيام الأسبوع لتسهيل العمل ومنع التزاحم.

جدول التقدم لوظائف مدرسي الحصة بالقليوبية

وأوضح سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية لـ«الوطن»، أن التقدم بدأ اليوم في مقر معهد بنها الإعدادي الثانوي للبنين، بجوار مقر المنطقة في بنها، حيث جرى التقدم لكل الإدارات، بحيث يتم استكمال التقدم لاستكمال استلام ملفات المتقدمين من جميع الإدارات في الأسبوع الأول، اعتبارا من غدا الأحد حتى الخميس المقبل كالتالي:

- الأحد: إدارتا بنها وكفرشكر.

- الاثنين: القناطر وقليوب.

- الثلاثاء: إدارة طوخ.

- الأربعاء: شبين القناطر.

- الخميس: الخانكة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أنه بالنسبة للأسبوع الثاني سيكون التقدم متاحا في مقر التقديم لكل الإدارات طوال أيام الأسبوع، من الساعة 9 صباحا حتى الثالثة عصرا في أيام تلقي الأوراق، على أن تنتهي مهلة التقديم في 5 ديسمبر الجاري.

التقدم لوظائف مدرسي الحصة بصفة شخصية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأزهر، أنه سيتم تقديم الطلب من المرشح نفسه مع إحضار المستندات التالية:

- أصل المؤهل الدراسي و4 صور منه.

- صورة شخصية لوضعها على طلب الالتحاق.

- 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- طلب التقديم الموجود بالإعلان.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- 2 صورة من شهادة الميلاد.

- التوقيع على الإقرار المرفق بالإعلان أمام شباك التسليم.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية إلى أنه سيتم تقديم الملفات بمعهد بنها بنين الإعدادي الثانوي، بجوار الإدارة المركزية في شارع مسجد ناصر الفلل، بمدينة بنها.

وأوضح، أنه سيتم وضع الأوراق المطلوبة بالإعلان الصادر في حافظتين، إحداهما ورقية والأخرى بلاستيكية، والالتزام بتسليم الملفات بالمواعيد المنصوص عليها في الإعلان وفقا للجدول المعلن، مشيرا إلى أنه لن يُلتفت لأي طلب يقدم بعد انتهاء مدة الإعلان الواردة بالمنشور أو من غير المرشح نفسه.