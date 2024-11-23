بسبب عبلة كامل.. لماذا دخل يسري نصر الله في خلاف مع نقابة الممثلين؟

كشف المخرج يسري نصر الله عن كواليس اختياره للفنانة عبلة كامل للمشاركة في فيلمه الأول «سرقات صيفية»، موضحًا التحديات التي واجهها في الحصول على تصريح لها من نقابة المهن التمثيلية، خاصة أنها كانت أولى تجاربها التمثيلية.

وأشار يسري نصرالله خلال حلوله ضيفا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى أن النقيب حينها رفض منح التصريح لعبلة كامل بحجة وجود ممثلات أخريات في النقابة قد يقمن بنفس الدور، وهو ما أثار استغرابه ودفعه للإصرار على اختيارها، قائلاً: «كنت متأكد إنها الأنسب للدور، وكان أداؤها مذهلًا خلال تجارب الأداء».

وأضاف أن قرار النقابة تسبب في محاولة لوقف تصوير الفيلم، ما اضطره لاستكمال التصوير في منزل إحدى العائلات في مكان معزول.

يسري نصرالله يكشف سبب إصراره على مشاركة عبة كامل في «سرقات صيفية»

وعن إصراره على اختيار عبلة كامل، أوضح نصر الله أن الأمر لم يكن يتعلق بكبرياء المخرج، بل بإيمانه بموهبتها الفريدة وقدرتها على تقديم الدور بشكل استثنائي، مشيرًا إلى أن اختياره للممثلين دائمًا يعتمد على ملاءمتهم للدور، وليس لأي اعتبارات تجارية أو جماهيرية.

اختتم حديثه: «لو علاقتي سلسة مع الممثلين، فأنا مدين لذلك بفيلم (سرقات صيفية)، وبان في الفيلم ده إني بحب المممثلين، وبختارهم لأني بحبهم».