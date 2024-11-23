النائب وليد فرعون: الدولة تسير بثبات نحو تطوير الاقتصاد وتحقيق طفرة صناعية

أكد النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وحل المشكلات التي تواجهها، في إطار سعي الدولة لتعزيز القطاع الصناعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

دعم الصناعة الوطنية

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الخطة تتكامل مع جهود تحديث البنية التحتية، التي تعد خطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، مستهدفة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل المصانع والشركات الحكومية التي كانت متوقفة مثل شركة النصر الذي يعد أحد أبرز العلامات الصناعية المصرية.

وأشار النائب وليد فرعون إلى أن الدولة المصرية تخطو بثبات نحو تحقيق طفرة صناعية، من خلال توسيع المناطق الصناعية المتخصصة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

تحقيق رؤية اقتصادية

وشدد النائب عن حزب مستقبل وطن، على أهمية تكاتف كافة الأطراف الوطنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني لدعم هذه المسيرة، مؤكدًا ثقته في قدرة الدولة المصرية على تحقيق رؤية اقتصادية طموحة ومستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.