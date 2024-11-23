«الصحفيين» تعلن توافر أماكن محدودة في رحلة الحج 2024.. وتحدد آخر موعد للتقديم

أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر عدد محدود في برنامج الحج لهذا العام، وعلى الزملاء الراغبين في الاشتراك سرعة تقديم طلباتهم بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول بمبنى النقابة.

وحددت نقابة الصحفيين في بيان لها، اليوم السبت، الأوراق المطلوبة للتقديم في رحلات الحج لهذا العام وهي أصل جواز السفر (صالح لمدة عام)+صورة الرقم القومي، سداد جدية الحجز بمبلغ (20 ألف جنيه).

ضوابط وزارة السياحة

كما حددت شروط التقدم وتأتي كالآتي:

(1) يُشترط عدم أداء الفريضة من قبل، من خلال النقابة، أو أي جهة أخرى بما فيها تأشيرات السفارة بنظام شيك المطوف السابق أو النظام الجديد بالباقات.

(2) يُستبعد مَن يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة في هذا الشأن.

(3) تُسدد باقي التكلفة عقب تحديدها من خلال ضوابط وزارة السياحة للبرنامج الاقتصادي تحسين، والتعاقد مع إحدى الشركات السياحية، واستكمال باقي الأوراق المطلوبة.

(4) في حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.

(5) آخر موعد لتقديم الطلبات الأربعاء (27نوفمبر 2024) أو اكتمال العدد.