خطوات الاستعلام عن قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024 إلكترونيا.. اعرف موعد الصرف

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خدمات إلكترونية للمواطنين من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن، تمكنهم من الاستعلام عن قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024 وموعد الصرف، وذلك للتسهيل عليهم في الخدمات التي تقدم لهم دون الحاجة للذهاب لمكان تلقي الخدمة.

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024 وموعد الصرف من البنوك والبريد الموجودة على مستوى الجمهورية التي جاءت كما يلي:

خطوات الاستعلام عن قيمة معاشات ديسمبر

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024 كما هي، ومن الممكن الاستعلام عن قيمة معاشات ديسمبر عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بعد اتباع عدد من الخطوات.

1- في البداية يقوم الشخص صاحب المعاش أو المستفيد بالدخول على موقع الهيئة.

2- يختار الشخص الخدمات التأمينية.

3- يتم الضغط على استعراض تطور زيادات المعاش.

4- يطلب من الشخص المستخدم إدخال كلمة المرور، وبعدها مباشرة يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش كاملة والخاصة بشهر ديسمبر.

صرف المعاشات على مستوى الجمهورية

كما أن الهيئة تقوم بصرف المعاشات للمستحقين والمستفيدين يوم 1 من كل شهر، والتي سيتم صرفها بعد 7 أيام من الآن، ويمكن الصرف من الأماكن التالية:

- منافذ البريد المصري.

- عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM».

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.