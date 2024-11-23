2000 مُشارك يجتمعون في مصر لحضور الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

تحت شعار «ريادة الأعمال للجميع» تم افتتاح فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يقام في مصر، ومستمر حتى 16 من شهر ديسمبر المقبل.

أكثر من 2000 مشارك في جميع مدن الجمهورية

وصرح المهندس أحمد عثمان، رئيس الشبكة الدولية لريادة الأعمال في مصر، في بيان، أن فعاليات الأسبوع هذا العام يشارك فيها الوزراء والسفراء وشركاء التنمية ورواد الأعمال وأكثر من 2000 مشارك في جميع مدن الجمهورية إذ تستمر فعاليته لمدة شهر، حتى منتصف ديسمبر المقبل.

مجتمع ريادة الأعمال في مصر

وقال، إن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو دائماً فرصة رائعة للاحتفال بمجتمع ريادة الأعمال في مصر وعرض التجارب والنجاحات التي حققتها الشركات في هذا القطاع.

وأضاف، أنه سيناقش الموضوعات التي تهم رواد الأعمال والشركات الناشئة من جانب متحدثين من الخبراء المتخصصين في مجالات وموضوعات مختلفة تهم كل رواد الأعمال وتساعدهم على النمو ومواصلة مشوارهم.