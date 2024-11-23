«تعليم الجيزة» تعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر المُعدلة 2024.. تبدأ أول ديسمبر

أعلن سعيد عطية وكيل الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائي - إعدادي – ثانوي)، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، على جميع الإدارات الالتزام بالمواعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.

توجيهات عاجلة بشأن الامتحانات والعملية التعليمية

يُذكر أن المديرية، أصدرت مجموعة من التوجيهات للإدارات التعليمية والمدارس لضمان سير العملية التعليمية:

ـ سرعة الانتهاء من جاهزية المطابع السرية بالإدارات التعليمية لطبع امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول وبتحميل الإدارات التى ليس بها مطابع على أقرب إدارة تعليمية لها .

ـ عدم نقل أى طالب من فصل إلى آخر أو من مدرسة إلى أخرى وكذلك المعلمين لاستقرار العملية التعليمية وكذلك قاعدة البيانات.

- عدم التلاعب فى قوائم الفصول لاستقرار قاعدة البيانات

ـ الاهتمام بالنظافة العامة للمدارس والحمامات

ـ حصر الطلاب ضعاف النظر بكل إدارة تعليمية والكشف عليهم وعمل نظارات طبية لهم من خلال المشاركات المجتمعية

ـ عمل توأمة مع المدارس الخاصة لتقديم الدعم والمساندة للمدارس الأكثر احتياجا.

ـ تفعيل الخطة العلاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة فى مدة أقصاها بداية نصف العام على أن يتم تحسين مستواهم فى تلك الفترة

ـ زيارات ومتابعة المدارس تكون بتفقد الفصول والمستوى العلمى للطلاب وعدم الجلوس بالمكاتب

ـ تطابق البيانات المرسلة للمديرية للواقع الحقيقى وعدم تضاربها

ـ حصر نسب الغياب بالمدارس والنجاح فى جذب الطلاب للمدرسة.

ـ عمل صيانات بسيطة للفصول ودهانتها من الداخل وإقامة مسابقة أجمل فصل بجميع الإدارات التعليمية.

ـ الاستعدادات امتحانات نصف العام لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثانى الثانوى

ـ تشجير المدارس بالتعاون مع الجهاز أو المحافظة أو وزارة البيئة.

ـ مبالغ مستحقات العاملين بالحصة موجودة بالإدارات التعليمية وسرعة صرف تلك المستحقات للمعلمين بالحصة لسد العجز .