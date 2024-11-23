إعادة فتح محطة يوستن في لندن بعد فحص «طرد مشبوه» بمحيطها

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه جرى إعادة فتح محطة يوستن في لندن عقب انتهاء الشرطة من فحصها، موضحًا أنه تم الإعلان عن طرد مشبوه داخل المحطة، ومن ثم جاءت الشرطة وأغلقت المحطة.

وأضاف «بشير» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن الشرطة عملت على إغلاق المنطقة وبدأت التحقيق وتعليق جميع حركات القطارات من وإلى محطة يوستن في لندن، مشيرًا إلى أن الشرطة وجدت أن المسألة لا ترتقي إلى الحد الذي يجب معه استمرار إغلاق المحطة، ومن ثم جرى فتحها مرة أخرى.

حادث محطة يوستن جاء عقب إغلاق مطار جاتويك

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن حادث محطة يوستن جاء عقب إغلاق مطار جاتويك ومحيط السفارة البريطانية الأمريكية في لندن، موضحًا أن هناك حالة من الذعر بين المواطنين.

وتابع: «هناك حالة من التوتر في الشارع نابع عن الأحداث الداخلية والخارجية وحالات التهديد الكبرى الخارجية لاسيما على خلفيات الحرب في روسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط».