3 عادات خاطئة تزيد من خطر إصابتك بالجلطة الدماغية.. تجنب فعلها

هناك الكثير من العادات الخاطئة، التي تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، فعلى الرغم من كونها بسيطة، فإن مخاطرها تنعكس بشكل سلبي على صحة الجسم، فوجب الانتباه جيدًا، والعمل على تجنب تكرارها لتجنب آثارها والتي قدمها موقع «health shots» ويمكن تناولها في التقرير التالي..

تناول الكثر من الملح

بعض الأشخاص لديهم شراهة في تناول الأملاح بصفة عامة، إلا أن ذلك من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على صحة الدماغ، لهذا وجب الانتباه قدر الإمكان من كمية الملح التي يتم تناولها، ومحاولة تقليلها، وذلك لأن الملح يعمل على رفع مستويات ضغط الدم لديك، التي تؤثر بدورها على قدراتك الإدراكية والمعرفية التي تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية التي يصاحبها الكثير من المضاعفات الخطيرة التي تصيب الدماغ.

عدم الحصول على ساعات نوم كافية

عادة يسهر الأشخاص لساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يبدو عاديًا بالنسبة للبعض، إلا أنه يؤثر بشكل أو بآخر على صحة الدماغ، لهذا وجب الحد من هذا الأمر قدر الإمكان، لأن نتائجه كارثية على صحة الدماغ، فتوجد علاقة وطيدة علاقة بين قلة النوم وصحة الدماغ، لأن النوم يساعد على إعطاء الدماغ وقت كافي من أجل التخلص من السموم المتراكمة في الدماغ طوال اليوم.

التوتر الشديد

يعاني بعض الأشخاص من التوتر الشديد، الذي له الكثير من المخاطر الصحية، إذ ربما يصل الأمر إلى حد الإصابة بالجلطات الدماغية، ويقصد هنا التوتر المزمن وليس الطبيعي المعتاد، وذلك لأن الشعور بالتوتر يرفع مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، وارتفاع هذا الهرمون على وجه التحديد يلحق الضرر بصحة الدماغ فوجب الانتباه جيدًا وعدم التهاون في هذا الأمر مطلقًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى الفولي، استشاري جراحة المخ والأعصاب خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب الانتباه إلى النظام الغذائي الخاص بك لأنه له دور كبير في الحفاظ على صحة الدماغ، لهذا وجب الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأملاح، والأخرى الغنية بالدهون المشبعة التي تسبب زيادة الوزن، ونصح بضرورة الابتعاد عن التدخين لكونه يؤثر سلبًا على صحة الدماغ.