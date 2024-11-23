«فيجن للدراسات السياسية»: الوضع العسكري الأوكراني على جبهات القتال صعب

قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات السياسية، إن الوضع العسكري على جميع جبهات ومحاور القتال صعب جدًا بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تعاني بشكل كبير من نقص عددي، ونقص في العتاد خاصة الذخيرة المدفعية، في مقابل، تفوق كبير روسي في عدد الجنود والذخائر المدفعية والقنابل الموجهة التي تدمر المواقع العسكرية الأوكرانية في مختلف الجبهات.

الطائرات الروسية لا رادع لها

وأضاف «سلام» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا ليس لديها إمكانية للتصدي للطائرات الروسية وصواريخها الموجهة، جراء نقص الدفاعات الجوية، وهو ما أدي إلى تراجع القوات الأوكرانية في المرحلة الحالية، حفاظًا على أرواح جنودها، إلى جانب شن عمليات مضادة موضوعية تستطع فيها تكبيد القوات الروسية خسائر كبيرة سواء في الأفراد والمعدات.

إحصائيات غربية تقدر الخسائر الروسية

وأوضح مدير مركز فيجن للدراسات السياسية، أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن القوات الروسية تخسر يوميًا نحو 2500 جندي بين قتيل وجريح، إضافة إلى عشرات الأليات المدرعة، فيما كانت أحدث إحصائية نشرت من قبل مصادر عسكرية غربية مستقلة تؤكد أن القوات الروسية خسرت منذ بداية الحرب أكثر من 10000 ألية مدرعة.