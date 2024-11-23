موعد مباراة سانتوس الأخيرة بدوري الدرجة الثانية البرازيلي

يحل فريق سانتوس، ضيفا على نظيره سبورت ريسيفي، على ملعب «إيلها دو ريتيرو»، بالجولة 38 والأخيرة بدوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وتنطلق مباراة سانتوس في آخر لقاءات الفريق الأول بدوري الدرجة الثانية، قبل عودته لخوض منافسات الدوري البرازيلي «براسيليراو» بالموسم المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة.

خسارة سانتوس أمام سي آر بي

يدخل فريق سانتوس، العائد من جديد للدوري البرازيلي «براسيليراو»، بعد عام من هبوطه لدوري الدرجة الثانية، في صدارة المسابقة برصيد 68 نقطة، رغم خسارته المفاجئة أمام نظيره سي آر بي، بهدفين دون رد، على ملعب «أوربانو كالديرا»، بالجولة 37.

فريق سانتوس البرازيلي

في المقابل، يدخل فريق سبورت ريسيفي، مباراة سانتوس، بالجولة الأخيرة من بطولة دوري الدرجة الثانية البرازيلي، بالفوز على نظيره بونتي بريتا، بنتيجة 4-0، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «مويسيس لوكاريلي».

وبفوز سبورت ريسيفي على نظيره بونتي بريتا، ارتفع رصيد الفريق الأول إلى النقطة 63 بالترتيب الخامس بجدول بطولة دوري الدرجة الثانية البرازيلي.