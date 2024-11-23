عادل حمودة: شخصية الشيخ زايد الهادئة الرزينة توافقت مع طبيعة الصحراء

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشيخ زايد آل نهيان ولد عام 1918 في مدينة أبو ظبي بـ«قصر الحصن»، الذي سمي على اسم جده الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان أو زايد الأول.

الشيخ زايد يبدأ رحلة التعليم في الخامسة من عمره

وأضاف خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشيخ زايد الأول حكم أبوظبي من عام 1855 إلى 1909، وفي عام 1922 تولى والده الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم، وواظب الشيخ زايد على حضور مجلس والده، وتنفس إدارة الحكم منذ صغره، وفي الوقت نفسه بدأ رحلة التعليم بسن الخامسة.

وتابع: «درس علوم القرآن الكريم والحديث الشريف وأصول اللغة العربية، وتعلم أيضا فنون الفروسية والدبلوماسية معا، وتوافقت شخصيته الهادئة الرزينة مع طبيعة الصحراء بكل ما فيها من مفاجآت».