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عادل حمودة: المهندس المصري عبدالرحمن مخلوف شارك في بناء أبو ظبي

كتب:

محمد عزالدين
09:26 م | السبت 23 نوفمبر 2024
الشيخ زايد والمهندس المصري عبدالرحمن مخلوف

الشيخ زايد والمهندس المصري عبدالرحمن مخلوف

قال الإعلامي عادل حمودة، إن العلاقة بين مصر ورئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان، عميقة، لكنها توطدت بشكل خاص خلال الستينيات من القرن الماضي، في ذلك الوقت شارك المهندس المصري عبدالرحمن مخلوف في بناء أبو ظبي.

المهندس عبدالرحمن مخلوف هو ابن الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية

وأضاف حمودة، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المهندس عبدالرحمن مخلوف هو ابن الشيخ حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية، التحق مخلوف بهندسة القاهرة وتخرج في قسم العمارة عام 1950، انتدب للعمل في الأمم المتحدة خبيرا في تخطيط المدن.

وتابع: «في عام 1959 طلبت المملكة العربية السعودية من الأمم المتحدة منحها خبيرا في تخطيط المدن يكون مسلما، اختير عبدالرحمن مخلوف لتنفيذ المهمة وبقي في المملكة حتى عام 1963، وفي عام 1968 طلب الشيخ زايد من الأمم المتحدة أيضا إرسال خبير في تخطيط المدن».

وواصل: «أراد وضع مخطط عام لمدينة أبو ظبي، وقع الاختيار على المهندس عبدالرحمن مخلوف أيضا، أنشأ المهندس المصري البارع دائرة تخطيط المدن في مدينتي أبو ظبي والعين، أشرف عليها لمدة سبع سنوات، بعدها أسس المكتب العربي للتخطيط والعمارة».

واستكمل: «نفذ المكتب مشروعات عمرانية أساسية في الإمارات، انتدب عبد الرحمن مخلوف أستاذا محاضرا في التخطيط العمراني في كلية هندسة الإمارات، كان ذلك لمدة عامين بداية من 1983، وفى عام 2010، قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتكريم المهندس عبد الرحمن مخلوف وإهدائه جائزة أبوظبي».

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