مدرب تونس: بداية مباراة الجزائر غير موفقة.. ولقاؤنا مع مصر «نهائي مبكر»

اعترف سليم بن عاشور، المدير الفني لمنتخب تونس تحت 20 سنة، أن المباراة أمام الجزائر كانت صعبة للغاية رغم الفوز.

وقال مدرب منتخب تونس: إن بداية اللقاء كانت غير موفقة بالمرة، إذ شهد الشوط الأول تراجعا فنيا وبدنيا، وطلبت من لاعبينا العودة للأجواء، وحدث ذلك في الشوط الثاني، وبدأوا بالعودة للقاء تدريجيًا.

وأضاف: «أنا لا أحب التعليق على قرارات التحكيم، ولكن من وجهة نظري، أرى أن لفريقنا ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب، وهو أمر محزن».

وأشار المدير الفني لتونس إلى أن «لا بديل عن الفوز أمام المنتخب المصري المباراة المقبلة، وذلك من أجل التأهل، وأعتبرها نهائي مبكر أمام صاحب الأرض والجمهور، وسوف أشاهد لقاء اليوم مرة أخرى من أجل وضع التشكيل المناسب للمباراة المقبلة مع مصر».

مدرب تونس ليس راضيًا عن فريقه

وأكد أن فريقه لم يقدم المستوى الفني المطلوب خلال مباريات البطولة، وليس راضيا بالطبع عنه، وهناك تراجع بدني اليوم أمام الجزائر بدون داع، خلال أغلب فترات اللقاء بسبب ضغط المباريات.