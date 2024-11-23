نقاد عن مهرجان القاهرة السينمائي: الإقبال الكبير ترجمة لشغف الجمهور بالقضايا الواقعية والمعاصرة

أكد عدد من النقاد الفنيين نجاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى، الذي رفع شعار كامل العدد، في ملامسة اهتمامات الجمهور، وجذبهم إلى الحضور والمشاركة فى الحدث الفنى والسينمائى الكبير.

وقالت الناقدة ماجدة خير الله، إن المهرجان هذا العام شهد تنوعاً من خلال عدد من المسابقات كـ«آفاق عربية»، والذى شمل عدداً من الأعمال التى تناقش الأزمات العربية كالقضية الفلسطينية، لافتة إلى أن المهرجان تناول كلاسيكيات السينما والأفلام المرممة، فضلاً عن الأفلام العالمية والبانورامية، وتابعت: «حصيلة المهرجان جيدة ومتنوعة، وجعلت الناس تُقبل على المهرجان».

«خيرالله»: اهتم بكلاسيكيات السينما

وأضافت «خيرالله» أن المهرجان ضم أفلاماً قصيرة متميزة أقبل عليها الجمهور بالطوابير سواء فى دار الأوبرا أو سينما الزمالك، أو بعض السينمات فى مناطق أخرى، مشيرة إلى الندوات العديدة التى حضرها النجوم وصناع السينما، «المهرجان يتقدم إلى الأمام وكل عام أفضل من ذى قبل، بالإضافة إلى النشرات التى تعكس أنشطة الحدث حتى يستطيع الزائرون انتقاء الأعمال التى تشغل اهتماماتهم».

«كيلانى»: كان مميزاً وخرج بشكل جيد

قال الناقد مصطفى كيلانى، إن المهرجان خرج بشكل جيد بفضل إدارة حسين فهمى وفريقه، وشهد حضوراً مميزاً من كبار السينمائيين، ونفاد تذاكر بعض الأفلام التى حملت شعار «كامل العدد».

وقال الناقد الفنى أندرو محسن، إن مهرجان القاهرة السينمائى هذا العام احتوى على العديد من النقاط الإيجابية كالأفلام المرممة، فضلاً عن وجود أفلام مهمة مثل «أبوزعبل» و«دخل الربيع يضحك»، إلى جانب الحضور المميز لنجوم ومخرجين عالميين مثل جون شيريدن.

وعن فيلم «دخل الربيع يضحك» من إخراج نهى عادل، قال «محسن» إنه مختلف بشكل كبير فى كل تفاصيله، وانقسم الجمهور حوله بين مؤيد ومعارض: «الفيلم من نوعية السهل الممتنع ويحتوى على 4 قصص، كل منها عبارة عن مشهد واحد طويل فى لوكيشن واحد، لكن فى الحقيقة التفكير فى تفاصيل صناعة هذا الفيلم هو جزء أساسى من الاستمتاع به».