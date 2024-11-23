السكة الحديد تقرر إيقاف تشغيل قطارين مؤقتا على خط «المنصورة – الإسكندرية»

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف تشغيل مؤقت لقطاري رقم 3022 – 3021 / 3020 – 3019 ثالثة مكيفة «المنصورة – الإسكندرية» والعكس خلال فصل الشتاء لضعف المشغولية، موضحة أنه اعتباراً من يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري، يتم إيقاف تشغيل مؤقت لقطار رقم 3022 – 3021 ثالثة مكيفة «المنصورة – الإسكندرية» على أن يكون آخر تشغيله غداً الأحد الموافق 24 من نفس الشهر.

أخر موعد لتشغيل القطار غدا

وأكدت هيئة السكة الحديد، وفق مستند رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه اعتباراً من يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري، يتم إيقاف تشغيل مؤقت لقطار رقم 2030 – 3019 ثالثة مكيفة «الإسكندرية – المنصورة» على أن يكون آخر تشغيله يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

الاستعداد لتنفيذ تعليمات قرار السكة الحديد

وشددت الهيئة على قطاعي المسافات الطولية والقصيرة «تشغيل – تسويق ومبيعات وخدمة عملاء» والصيانة والدعم الفني بالمناطق المركزية والإدارات المركزية لشئون مناطق ووسط وغرب الدلتا والتشغيل على الشبكة بها ومركز التحكم في الحركة المركزية الاستعداد لتنفيذ التعليمات الخاصة بهذا القرار.