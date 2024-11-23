نوع شائع من الأعشاب مفيد لصحة الدماغ والبشرة.. تناوله بدون إفراط

رغبة ملحة لدى الكثيرين للحفاظ على نضارة بشرتهم، بالإضافة إلى إنقاص الوزن، ليحقق نوع من الأعشاب تلك المعادلة الصعبة، ويكون خيارًا مثاليًا للحصول على ذلك، نظرا لكثرة فوائده الطبيعية والتي تنعكس بشكل إيجابي على صحة الجسم، وتساعد قدر الإمكان في حرق الدهون بصورة طبيعية فما هو؟

شاي الميرمية

شاي الميرمية من الأعشاب الطبيعية التي تساعد بدورها في إنقاص الوزن، وذلك لكونه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، التي تجعله خيارًا مثاليًا وفعالًا في الوصول إلى الوزن الذي تريده، بالإضافة إلى كونه يقلل من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الذي تجعله مفيدًا لصحة الدماغ وتعزيز صحة الجهاز التنفسي وفقًا لـ«health shots».

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمود، أخصائية التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الشاي من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على إنقاص الوزن، بالإضافة إلى فعاليته في الحفاظ عى صحة الدماغ وتقليل مخاطر أمراض القلب، بالإضافة إلى قدرته على تحسين الحالة المزاجية وعلاج اضطرابات النوم المختلفة.

نوهت «مروة» بضرورة عدم الإكثار في تناول الشاي لتجنب تأثيره السلبي على صحة الجسم، فوجب التركيز على ذلك جيدًا وعدم التهاون بشأنه بأي شكل، لتقليل تأثيراته الضارة، خاصة على الأطفال والفتيات.

فوائد مختلفة لشاي الميرمية

يمكن أن نعدد فوائد شاي الميرمية والتي تناولها موقع «health shots» على النحو التالي: