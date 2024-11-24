مصرع عامل وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بأكتوبر ثالث

لقي عامل مصرعه وأُصيب 6 آخرين بجروح، في حادث تصادم بدائرة القسم، ونقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع عامل وإصابة آخرين في حادث تصادم.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وتبين أنّه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة «أحمد، م» (30 عاما) سائق وبصحبته 7 عمال في صندوق السيارة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها ومصرع «علا، ر» (19 عاما) عامل وإصابة 6 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم رفع آثار الحادث، وتولت النيابة التحقيق.