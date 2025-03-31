عضو بـ«النواب»: مصر ستظل دائما درعا وسندا للشعب الفلسطيني

عضو بـ«النواب»: مصر ستظل دائما درعا وسندا للشعب الفلسطيني

عضو بـ«النواب»: مصر ستظل دائما درعا وسندا للشعب الفلسطيني

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن احتشاد ملايين المصريين اليوم، عقب صلاة عيد الفطر، يؤكد رسالة واضحة، بأن مصر رافضة لكل ظلم، وتدعم دائمًا أشقاءها الفلسطينيين، وستظل درعًا وسندًا لهم.

وأضافت «الشريف» أنه حين يتحدث التاريخ عن الشعوب التي لم تهزمها التحديات، سنجد أن المصريين في الطليعو، يد تبني، وأخرى تحمي، وقلب نابض بالولاء والانتماء.

وأكدت أنه في مصر، لا يُقاس الولاء بالكلمات، بل بالمواقف، وحين يُنادى لحماية الأرض وصون الاستقرار، يصطف المصريون بلا تردد، مدركين أن الأوطان لا تصان إلا بإرادة قوية، وشعب لا يتخلى عن دوره.

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