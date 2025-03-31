«حماة وطن»: الشعب المصري يدعم موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين

هنأ اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال العوضي خلال فيديو أذاعته قناة إكسترا نيوز «ندعم موقف مصر الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية برفض تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لأن هذا يضر بالأمن القومي المصري، ويؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف أن القيادة السياسية بذلت كل الجهود، وحريصة على رفض مخطط التهجير والشعب المصري بكل طوائفه، موضحا أن مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، وتعتبر هي القضية الأولى».