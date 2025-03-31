«حماة وطن»: الشعب المصري يدعم موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين

«حماة وطن»: الشعب المصري يدعم موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين

«حماة وطن»: الشعب المصري يدعم موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين

هنأ اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال العوضي خلال فيديو أذاعته قناة إكسترا نيوز «ندعم موقف مصر الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية برفض تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لأن هذا يضر بالأمن القومي المصري، ويؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف أن القيادة السياسية بذلت كل الجهود، وحريصة على رفض مخطط التهجير والشعب المصري بكل طوائفه، موضحا أن مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، وتعتبر هي القضية الأولى».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا