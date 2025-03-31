عضو بـ«الشيوخ»: حشود المصريين لرفض تهجير الفلسطينيين تعكس وعيهم بأبعاد القضية

ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، المشاركة الشعبية الواسعة التي شهدتها شوارع مصر عقب صلاة عيد الفطر المبارك، إذ احتشد المواطنون في مختلف المحافظات، معبرين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤكدين رفضهم التام لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف في بيان له، أن هذا التحرك الشعبي العفوي يعكس وعي المصريين وإدراكهم العميق لأبعاد القضايا القومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تمثل أحد الثوابت الرئيسية للدولة المصرية.

رفض محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الفلسطينيين



وأضاف أن موقف مصر بقيادة الرئيس واضح وصارم برفض أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن نزول المصريين بهذه الصورة الحاشدة هو رسالة قوية للمجتمع الدولي، تؤكد أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، ويرفض أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الفلسطينيين.



وشدد على أن مصر لن تسمح بفرض واقع جديد يهدد استقرار المنطقة، وستظل تدعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن الموقف الوطني الذي ظهر اليوم يعكس وحدة الصف المصري والتفافه حول قيادته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.