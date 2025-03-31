ضبط أكثر من 32 كيلو مواد مخدرة وتنفيذ 646 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية، إلى جانب تنفيذ الأحكام على المحكوم عليهم الهاربين.

في أسوان، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 قضايا مواد مخدرة، شملت أكثر من 6 كيلو من الحشيش، وأكثر من 2 كيلو من البانجو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين والشابو، كما جرى تنفيذ 646 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أما في دمياط، أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة، شملت 7 كيلو من الحشيش، 9 كيلو من البانجو، قرابة 8 كيلو من الهيدرو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين، كما جرى ضبط قطعتين من الأسلحة النارية غير المرخصة وعدد من الطلقات بحوزة ثلاثة متهمين لديهم معلومات جنائية.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.