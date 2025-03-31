ضبط 68 كيلو مواد مخدرة بقيمة 6 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديريتَي أمن الإسماعيلية والدقهلية، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

في الإسماعيلية، ضبط عنصران إجراميان بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما 50 كيلو من الحشيش و3 كيلو من الهيروين.

أما في الدقهلية، ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته 15 كيلو من الحشيش.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 6 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات.