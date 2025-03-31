ضبط 322 قضية مخدرات و73 قطعة سلاح وتنفيذ 57 ألف حكم قضائي

ضبط 322 قضية مخدرات و73 قطعة سلاح وتنفيذ 57 ألف حكم قضائي

ضبط 322 قضية مخدرات و73 قطعة سلاح وتنفيذ 57 ألف حكم قضائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

تم ضبط 322 قضية مخدرات شملت 377 كيلو من الحشيش، 33 كيلو من البانجو، 14 كيلو من الهيروين، 10 كيلو من الهيدرو، 7 كيلو من الآيس، 5 كيلو من الشابو، وكميات أخرى من المخدرات المتنوعة. كما تم ضبط 823 قرصًا مخدرًا.

فيما يتعلق بالأسلحة، تم ضبط 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 66 متهمًا، شملت بنادق خرطوش، طبنجات، وأسلحة محلية الصنع، بالإضافة إلى 191 قطعة سلاح أبيض.

على صعيد الأحكام القضائية، تم تنفيذ 57,060 حكمًا متنوعًا، شملت 146 حكم جناية، و17,793 حكم حبس جزئي، و27,457 حكم غرامة، إلى جانب ضبط 4 تشكيلات عصابية و12 متهمًا بأعمال بلطجة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن والاستقرار.

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