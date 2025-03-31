69 فرصة عمل للشباب لا تشترط المؤهل دراسي.. تأمينات وانتقالات وسكن

أعلن جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية عن توافر 69 فرصة عمل بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في مجال الكاترينج والإعاشة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار حرص الجهاز المستمر على توفير وظائف للشباب، سواء لحاملي المؤهلات الدراسية أو غير الحاصلين عليها، لمساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري وتلبية احتياجاتهم المعيشية.

وأوضح الجهاز كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، والتي تشمل الشروط، الحقوق، والمميزات، وذلك لتمكين الشباب من التقديم والاستفادة من هذه الفرص، كالتالي:

الوظائف المطلوبة وشروط التقديم

- مطلوب 60 هاوس كيبينج من الذكور، على أن يكون لديه محو الأمية أو مؤهل متوسط.

- مطلوب 1 مدير مطبخ، يشترط أن يكون لديه مؤهل عالي.

- مطلوب 8 هاوس كيبينج من الإناث، يكون لديهم محو الأمية أو مؤهل متوسط.

حقوق ومميزات الوظائف الخالية

- الوظائف متاحة للذكور الذين لديهم موقف واضح من التجنيد والإناث.

- توفر الشركة للعاملين بها انتقالات.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي وتأمين على الحياة.

- تطبق الشركة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات يوميا منهم ساعة راحة.

- توفر الشركة للعاملين بها من المغتربين سكن ووجبة.

طريقة التقديم لوظائف جهاز تشغيل الشباب بالاسماعيلية

ويمكن التسجيل على وظائف جهاز تشغيل الشباب بالاسماعيلية من خلال الرابط الخاص بها، وكتابة البيانات الاسم والعنوان ورقم التليفون والرقم القومي والمؤهل ثم الضغط على إرسال