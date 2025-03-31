عضو بـ«النواب»: مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية

عضو بـ«النواب»: مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية

عضو بـ«النواب»: مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إنّ جموع المصريين التي خرجت في ميادين الجمهورية اليوم، لإعلان موقفهم الرافض للتهجير والداعم للقضية الفلسطينية.

إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة

وأضاف «هندي» أن خروج الشعب المصري اليوم، أكد للجميع مدى ارتباطه بالقضية الفلسطينية، وإيمانه الكبير بالقضية وحفظ الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر ستظل الداعم الأول للحقوق الفلسطينية، وستواصل جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي، وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

رفض تهجير الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن اصطفاف الشعب المصري اليوم، لإعلان موقفه الرافض للتهجير، والداعم للقيادة السياسية في قراراتها لحفظ الأمن القومي المصري، يعكس وعيه الكامل بخطورة المرحلة، لافتًا إلى أن المشهد الوطني اليوم، أكد الوحدة الوطنية الراسخة، وأن الشعب يقف صفًا واحدًا خلف قرارات الدولة الحكيمة، والقيادة السياسية.

ولفت عضو النواب، إلى أن مصر لن تسمح بتمرير مخططات تحت أي مسمى، يكون هدفها تصفية القضية الفلسطينية.

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