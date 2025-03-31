وزير التموين يتابع سير العمل في غرفة العمليات المركزية والمديريات بالمحافظات

وزير التموين يتابع سير العمل في غرفة العمليات المركزية والمديريات بالمحافظات

وزير التموين يتابع سير العمل في غرفة العمليات المركزية والمديريات بالمحافظات

تابع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، حيث تم الاطمئنان على توافر كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكعك العيد أيضا.

مخازن الجملة تعمل بقوة 50%

كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن مخازن الجملة تعمل بقوة 50% خلال إجازة العيد لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع سواء من مقررات شهر أبريل التموينية أو سلع المنحة الإضافية، حيث يوافق غداً الأول من أبريل ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وفي سياق متصل اطمأن وزير التموين على انتظام العمل بالمخابز خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وتابع عمل غرف العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، ومتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.

توافر السلع الغذائية

وأوضح أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والإدارات التابعة أكدت على استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية على المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقى أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر.

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