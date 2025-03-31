دياب: رفضت 3 أدوار قبل «أسعد» في «قلبي ومفتاحه».. وأخبرت زوجتي أنني أنتظر تامر محسن

كشف الفنان دياب أن العمل مع المخرج محسن كان حلمًا يراوده دائمًا، وأنه كلما قابله كان يعبر له عن رغبته في التعاون معه.



وتابع خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: كنت دائمًا أقول له: نفسي أشتغل معاك!



وروى دياب مفارقة غريبة حدثت له قبل عرض مسلسل قلبي ومفتاحه عليه، قائلًا: قبل أن يُعرض عليَّ المسلسل، تلقيت عروضًا لعدة أدوار، لكنني لم أكن مقتنعًا بها، كنت أشعر أنها ليست مناسبة لي، خاصة أنني خرجت من أدوار أفضل منها، وكنت أنتظر فرصة أكثر تميزًا.



وأضاف:«في أحد الأيام، أثناء تناول الغداء مع زوجتي، سألتني: هتوافق على أي عمل من اللي معروض عليك؟، فأجبتها بالمصادفة: مش عارف، لكني منتظر تامر محسن يكلمني!، ووقتها لم أكن أعلم أي شيء عن المسلسل، فقط كنت أعرف أن تامر محسن يعمل على مشروع جديد هذا العام، ولم أكن أدري أنه سيرشحني لأحد الأدوار».

ومازحته لميس الحديدي قائلة: «هيطلع سرك باتع في شخصية أسعد!»، فأجاب دياب ضاحكًا: «والله حصل، ومكنتش أعرف! وقتها كان أمامي ثلاثة أدوار لشخصيات أقدرها وأحترمها إنسانيًا، لكنني لم أشعر بالحماس تجاهها، لأنني رأيت أنها لن تقدم لي جديدًا، إلى أن جاءت فرصة قلبي ومفتاحه، وكانت هي الاختيار الأمثل».