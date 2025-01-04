المواطنون يتوافدون على ممشى أهل مصر في ثاني أيام العيد

أفادت ريهام فيكتور، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، من ممشى أهل مصر، أن الممشى يفتح أبوابه يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، لاستقبال الزوار من مختلف الأعمار، موضحة أن الإقبال في ساعات الصباح الأولى يكون متوسطًا، إلا أنه يتزايد بشكل ملحوظ مع تقدم اليوم. وتوقعت أن يشهد الممشى توافدًا كبيرًا خلال الساعات المقبلة، خاصة من الأسر المصرية التي تبحث عن وجهات ترفيهية مميزة للاستمتاع بأجواء العيد.

وأضافت أن ممشى أهل مصر يتميز بعدد من الخصائص الفريدة التي تجعله مختلفًا عن غيره من الأماكن المخصصة للاحتفالات، حيث تمتد المرحلة الأولى منه بطول كيلومترين، بدءًا من كوبري إمبابة وحتى كوبري 15 مايو، بينما تمتد المرحلة الثانية بطول 3 كيلومترات، من كوبري قصر النيل إلى كوبري إمبابة.

وأشارت إلى أن الممشى يضم العديد من المقاعد التي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة على ضفاف النيل في أجواء العيد، وكل ذلك بتكلفة رمزية مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية، كما يضم الممشى مجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات التي تلبي مختلف الأذواق، بالإضافة إلى محال تجارية تناسب جميع الأعمار، ما يتيح للزوار فرصة التسوق أثناء قضاء أوقات ممتعة.

وأكدت أن ممشى أهل مصر يوفر أيضًا أماكن خاصة لانتظار السيارات، ما يسهل على الزوار عملية الدخول والخروج، خاصة في أوقات الذروة التي قد تشهد ازدحامًا في الشوارع المحيطة.