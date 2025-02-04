بعد الجدل حول.. هل الفول بالبيستاشيو حقيقة أم كذبة؟

أعلنت إحدى شركات الأغذية الكبرى عن طرح نكهة جديدة للفول، حيث أضافت صوص الفستق «البيستاشيو» بدلًا من الدقة التقليدية، ورغم تداول بعض الفيديوهات التي تظهر شراء البعض للمنتج، إلا أن هناك أقاويل تشير إلى أنه مجرد خدعة.

فول بالبيستاشيو

نشرت إحدى شركات الأغذية العالمية منشورًا عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تعلن فيه عن الفول بالبستاشيو، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين العملاء. فبينما أبدى البعض حماسه لتجربة النكهة الجديدة، أعرب آخرون عن دهشتهم واستغرابهم من الفكرة.

أغرب نكهات الفول في السنوات الأخيرة

يُعد الفول بالبيستاشيو من أغرب الابتكارات في عالم الفول خلال الأعوام الأخيرة، خاصة مع وجود نكهات غير تقليدية أخرى، مثل الفول بالجمبري، الفول باللحمة المفرومة، الفول المدخن، الفول بالجبنة الموتزاريلا، والفول باللبنة.

مقادير دقة الفول التقليدية:

ونظرا لحب الملايين من المصريين للفول بشكل عام، وبكل أشكاله خاصة الطريقة التقليدية، نستعرض معًا في السطور التالية مقادير وطريقة عمل دقة الفول التقليدية، وهي كالتالي:

2 كوب ماء.

نصف كوب عصير ليمون طازج أو معلب.

كوب صغير خل أبيض.

ملعقة أو 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.

معلقة كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

معلقة كبيرة شطة ويمكن الاستغناء عنها تمامًا.

معلقة صغيرة كمون ناعم.

معلقة كبيرة ملح.

معلقة صغيرة سكر.

3 ملعقة كبيرة زيت.

الطريقة:

أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج «على قد الإيد»، على قناة Cbc Sofra، أنه يمكن تحضير دقة الفول بخطوة واحدة، من خلال وضع كل المقادير في طبق وخلطها جيدة، ثم وضعها في زجاجة، وتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، ويمكن الاستخدام منها، بوضع رشة بسيطة على طبق الفول.