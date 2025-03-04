أسعار الذهب اليوم الخميس 3-4-2025 في مصر.. تحديث صباحي لـ عيار 21

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس 3-4-2025 في مصر بمختلف أعيرتها الأبرز داخل السوق المحلي ومن بينها عيار 21 وعيار 18 تحديثات جديدة صباحية في سعر الجرام، وذلك بالتزامن مع انتهاء عيد الفطر المبارك، ويشهد المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة حركات كثيرة صعودًا وهبوطًا متأثرًا بسعر الذهب على المستوى العالمي.

تحديثات أسعار الذهب اليوم الخميس

وسجل سعر جرام الذهب للبيع والشراء في آخر تحديثات صباحية معلنة من خلال شعبة الذهب والمجوهرات، الآتي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في التحديث الصباحي

سجل الذهب للجرام الواحد من عيار 24 اليوم الخميس بالتحديثات الصباحية في الصاغة 5069 جنيهًا للشراء»، مقابل 5046 جنيهًا للبيع»، قبل احتساب رسوم المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في التحديث الصباحي

كما سجل الذهب للجرام الواحد من عيار 21 اليوم الخميس بالتحديثات الصباحية في الصاغة 4435 جنيهًا للشراء، مقابل 4415 جنيهًا للبيع، قبل احتساب رسوم المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في التحديث الصباحي

أما عن سعر الذهب للجرام الواحد من عيار 18 اليوم الخميس، فسجل بالتحديثات الصباحية في الصاغة 3801 جنيهًا للشراء»، مقابل 3784 جنيهًا للبيع»، قبل احتساب رسوم المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم في التحديثات الصباحية

ووصل سعر االجنيه الذهب اليوم الخميس بالتحديثات الصباحية في الصاغة إلى 35480 جنيهًا للشراء، مقابل 35460 جنيهًا للبيع»، قبل احتساب رسوم المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب على المستوى العالمي 3139 دولارًا للشراء في آخر تحديث بشأن السوق العالمي.