«الأرصاد» تحذّر من موجة حارة الأسبوع المقبل: العظمى على القاهرة تصل إلى 33 درجة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع جديد في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل، حيث ترتفع الحرارة بقيم تتراوح بين 5 حتى 6 درجات، يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة في المحافظات خلال الموجة الحارة

وأوضحت الهيئة العامة في بيان لها درجات الحرارة المتوقعة أول 3 أيام من بداية الأسبوع المقبل، التي تتزامن مع بداية الموجة الحارة، كما يلي.

درجات الحرارة الأحد 6 أبريل

القاهرة الكبرى العظمى 32 والصغرى 20

الوجه البحري العظمى 32 والصغرى 20

السواحل الشمالية الغربية العظمى 27 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 30 والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 32 والصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 20

درجات الحرارة الاثنين 7 أبريل

القاهرة الكبرى العظمى 33 والصغرى 20

الوجه البحري العظمى 33 والصغرى 20

السواحل الشمالية الغربية العظمى 27 والصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 31 والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 34 والصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 19

جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 20

درجات الحرارة الثلاثاء 8 أبريل

القاهرة الكبرى العظمى 33 والصغرى 20

الوجه البحري العظمى 33 والصغرى 20

السواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 32 والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 34 والصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 37 والصغرى 19

جنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 20

حالة الطقس غدا

ويُتوقع أن يكون طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.