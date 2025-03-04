أسعار الذهب اليوم الخميس 3-4-2025 بمنتصف التعاملات.. آخر تحديث لـ عيار 21

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-4-2025 بمنتصف التعاملات.. آخر تحديث لـ عيار 21

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-4-2025 بمنتصف التعاملات.. آخر تحديث لـ عيار 21

كشفت آخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات، عن تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-4-2025، في محلات الصاغة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم لمختلف أنواع الأعيرة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى نحو 4400 جنيه للشراء، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأوضحت آخر التحديثات المعلنة من جانب الشعبة، سعر الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025، في مصر بمختلف محلات الصاغة، ونوضح الأسعار بالتفصيل، خلال السطور التالية، ذلك وفقا لأخر التحديثات من جانب شعبة الذهب وجولد بيليون.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

- وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمنتصف التعاملات نحو 5029 جنيها، للشراء، بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

- وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمنتصف التعاملات نحو 4400 جنيه، للشراء، بدون مصنعية.

- وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمنتصف التعاملات نحو 3771 جنيها، للشراء، بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 14

- وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمنتصف التعاملات نحو 2933 جنيها، للشراء، بدون مصنعية.

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات نحو 35200 جنيه، للشراء.

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