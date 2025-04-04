تعميم نظام البوكليت للحد من الغش وتصوير ورق الأسئلة

محافظة الدقهلية أول من طبق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، قبل أن يصدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتعميمه على كافة محافظات الجمهورية، في العام الدراسي الجاري 2025.

نظام البوكليت للحد من الغش

وفقاً للوزارة، فإن نظام البوكليت هو نظام في الامتحانات أنشئ خصيصًا للحد من الغش، ويعتمد بشكل أساسي على تطبيق دمج ورقة الأسئلة في كراسة الإجابة في الامتحانات دون تغيير في نمط الأسئلة، وذلك للحد من حالات الغش سواء داخل اللجان أو خارجها.

وأوضحت الوزارة، أن نظام البوكليت لا يعتبر تغييرًا في نظام الامتحانات أو نوعية الأسئلة، ولكن يتم خلاله الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المستخدمة في الأعوام السابقة، بحيث يتم التصدي من خلال نظام البوكليت لفكرة تصوير ورقة الأسئلة وتقليل عدد حالات الغش بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

تعميم نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية

كما طبقت الوزارة، نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة منذ عدة أعوام، كما تم تجربته خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول في عدد خمس محافظات هي «الدقهلية - بورسعيد - البحيرة - أسوان - الوادي الجديد» قبل قرار وزير التربية والتعليم في اجتماعه بمديري المديريات الخميس الماضي بتعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.