موجة حارة تضرب البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. والأرصاد توجه نصائح للمواطنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة والظواهر الجوية، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

موجة حارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

توقعت الأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد، على فترات متقطعة، فيما تتعرض البلاد لموجة حارة بدءا من يوم الأحد المقبل، حيث ترتفع درجة الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجة، مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجة الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة التالي:

درجة الحرارة السبت 5 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة الأحد 6 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة الاثنين 7 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 20 درجة مئوية.