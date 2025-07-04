ضبط سائق تسبب في وفاة شخص بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات حادث وفاة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، إثر اصطدام «ميني باص» تابع لإحدى شركات النقل الجماعي به أثناء عبوره الطريق، حيث لاذ السائق بالفرار.

عقب التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل. اعترف السائق بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحفظ الأمن.