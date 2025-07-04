الرئيس الفرنسي: سأستمر بالعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مصر شريك استراتيجي لفرنسا ويسعدني أرى أن تتجسد هذه العلاقة الوثيقة اليوم في التوقيع على اتفاق للشراكة الاستراتيجية لتو، مؤكدا: «من جهتي سأستمر بالعمل على تعزيز هذه الشراكة، كما أعيد التأكيد على حرص فرنسا على استقرار مصر وخاصة في ظل الظروف الإقليمية المتدهورة».

وأضاف «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»: «في هذا السياق، ستستمر فرنسا في دعم حوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية من أجل تقديم المساعدة للاقتصاد الكلي وتسهيل تنفيذ كل الإصلاحات الضرورية».

وتابع: «لقد كان لنا حديث مطول صباح اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ سمح لنا إلى التطرق إلى مجالات عديدة من التعاون الثنائي المكثف والتاريخي والأزمات الكثيرة التي تعصف بالمحيط الإقليمي وتقلقنا».

ولفت إلى أن هناك إرادة ثابتة في المساهمة في التنمية ورخاء مصر والشعب المصري من جانبنا، وفرنسا تقف دوما بجانب مصر لدعم أجندة مصر 2030 للتنمية عن طريق استثمارات الشركات الفرنسية والمساعدة الثنائية الأوروبية ومتعددة الأطراف.