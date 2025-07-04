الرئيس الفرنسي: سأستمر بالعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر

الرئيس الفرنسي: سأستمر بالعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر

الرئيس الفرنسي: سأستمر بالعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مصر شريك استراتيجي لفرنسا ويسعدني أرى أن تتجسد هذه العلاقة الوثيقة اليوم في التوقيع على اتفاق للشراكة الاستراتيجية لتو، مؤكدا: «من جهتي سأستمر بالعمل على تعزيز هذه الشراكة، كما أعيد التأكيد على حرص فرنسا على استقرار مصر وخاصة في ظل الظروف الإقليمية المتدهورة».

وأضاف «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»: «في هذا السياق، ستستمر فرنسا في دعم حوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية من أجل تقديم المساعدة للاقتصاد الكلي وتسهيل تنفيذ كل الإصلاحات الضرورية».

وتابع: «لقد كان لنا حديث مطول صباح اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ سمح لنا إلى التطرق إلى مجالات عديدة من التعاون الثنائي المكثف والتاريخي والأزمات الكثيرة التي تعصف بالمحيط الإقليمي وتقلقنا».

ولفت إلى أن هناك إرادة ثابتة في المساهمة في التنمية ورخاء مصر والشعب المصري من جانبنا، وفرنسا تقف دوما بجانب مصر لدعم أجندة مصر 2030 للتنمية عن طريق استثمارات الشركات الفرنسية والمساعدة الثنائية الأوروبية ومتعددة الأطراف.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا