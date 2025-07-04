خبير سياسي: قمة مصر وفرنسا والأردن ستكون انعكاساتها إيجابية على المنطقة

خبير سياسي: قمة مصر وفرنسا والأردن ستكون انعكاساتها إيجابية على المنطقة

خبير سياسي: قمة مصر وفرنسا والأردن ستكون انعكاساتها إيجابية على المنطقة

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن القمة الثلاثية المقررعقدها اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني المللك عبدالله تأتي في ظروف استثنائية تشهد فيها المنطقة مزيد من التوترات وتصاعد الاضطرابات في قطاع غزة.

القمة الثلاثية سيكون لها انعكاسات جيدة

وأشاد فارس خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» بالقمة الثلاثية، مضيفا أنها ستكون لها انعكاسات إيجابية ودور في إيجاد سلام حقيقي للمنطقة، إذ إنه الخيار الاستراتيجي الوحيد الذي تسعى القاهرة من خلاله لفرض واقع جديد وهو وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

وأوضح أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة نالت التصديق من قبل القوى الأوروبية فضلا عن البيان الرباعي من الدول الأوروبية على رأسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا من أجل العمل على رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة.

وتابع: «أظن أن القوى الأوروبية ترفض تماما تهجير الفلسطينين من أراضيهم وتدعم حق الفلسطينين في تقرير مصيرهم»، مؤكدا أنه أمام تحدي حقيقي في مسار بين الحق والعدل والظلم الواقع على شعب وهذا ما تتبناه الدولة المصرية لإيجاد دعم حقيقي للقضية الفلسطينية والتوصل مع القيادة الأمريكية إلى اتفاقية عادلة للشعب الفلسطيني.

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