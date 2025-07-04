5 نباتات صيفية يمكن زراعتها بسهولة في شرفة المنزل.. تضيف البهجة والراحة النفسية

يهوى الكثير من الأشخاص زراعة النباتات والأزهار في شرفة أو حديقة المنزل، نظرًا لما تضيفه من بهجة وراحة نفسية، بالإضافة إلى دورها في تنقية الهواء والتخلص من الغازات السامة وإنتاج الأكسجين، ومع اقتراب قدوم فصل الصيف نستعرض 5 أنواع من النباتات العطرية يُمكن زراعتها بسهولة.

وفقًا لموقع «homes and gardens» نستعرض 5 نباتات يُمكن زراعتها في المنزل خلال فصل الصيف، تضفي قيمة جمالية وتساعد على التخلص من التوتر، وهي كالتالي:

زهرة بنتاس

زهرة البنتاس هي واحدة من الزهور الجميلة التى يُمكن زراعتها في المنزل بسهولة خلال الربيع والصيف، فهي تزداد رونقُا وجمالًا كلما تعرضت لنور الشمس القوي، كما تتميز برائحة عطرية جميلة تجذب العصافير الملونة ما يضيف مظهرا جماليا لشرفتك.

زهرة القمر

تنمو زهرة القمر في المناطق شبه الاستوائية، وهي تزهر في فصلي الربيع والصيف لأنها تمتلك القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا، وتتميز بزهورها البيضاء النقية وعطرها الذي يضفي الراحة والإنتعاش للمكان.

الريحان

يُعتبر الريحان من نباتات الزينة التي تنمو بسرعة في الأجواء الدافئة، ويمكن زراعته من بداية فصل الربيع حتى منتصف فصل الصيف وهو يتسم بأوراقه الخضراء العطرة وأزهاره البيضاء أو الأرجوانية.

عباد الشمس

يُعتبر من نباتات الزينة التي عادة ما تُزرع من أواخر الربيع حتى منتصف الصيف، وتحتاج بذور عباد الشمس إلى حوالي 80 إلى 120 يومًا لتنمو وتزهر، ونظرًا لمظهرها الجميل المشرق يراها الكثيرون زهرة مثالية للزراعة في فصل الصيف.

نبات جزانيا

هو نبات موطنه الأصلي أفريقيا، ويزهر في الربيع والصيف بشكل كثيف، وباقي السنة بشكل متقطع، وينتج نبات جزانيا أزهارًا نابضة بالحياة تشبه الأقحوان قد يصل طولها إلى حوالي 40 سم.