مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات تمويلات ومنح بـ262.3 مليون يورو
11:28 ص | الثلاثاء 08 أبريل 2025
السيسي وماكرون يصلان إلى مطار العريش
وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار العريش برفقة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما نقلت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.
«حماة الوطن»: احتشاد المصريين لدعم غزة تأكيد لثوابت مصر الوطنية لرفض التهجير
أعلى فوائد شهادات بنك مصر.. كيفية الحصول على عائد سنوي يصل إلى 27%
«مستثمرو السياحة»: جولات ماكرون داخل مصر تمهد لموسم سياحي غير مسبوق
وزير الإسكان يُعلن تفاصيل الأراضي الشاغرة بالطرح العاشر بمشروع بيت الوطن
رئيس «خطة النواب»: وزير المالية يلقي بيان موازنة 2025-2026 الثلاثاء المقبل
إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس
في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم
حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر
أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»
طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»
«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة
هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل
ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»
تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)
مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر
ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا