9 اختلافات جوهرية.. مقارنة بين نظام الثانوية والبكالوريا المصرية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 9 اختلافات جوهرية ومقارنة بين البكالوريا والثانوية العامة، وفقاً لاستبيان أعدته وزارة التربية والتعليم لعرضه علي الطلاب وأولياء الأمور ليكشف الفرق بين النظام الحالي ونظام البكالوريا المقترح تطبيقه خلال السنوات المقبلة كالتالي:

نظام الثانوية العامة

سنة واحدة الصف الثالث الثانوي.

11 مادة إجمالي مواد الصفين الثاني والثالث .

5 مواد الصف الثالث الثانوي ذات السنة الواحدة حاليا.

فرصة واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثان بنصف الدرجة.

لا يوجد تحسين للمجموع.

مسار إجباري لا يمكن تغييره .

تعتمد علي السنة النهائية في حساب مجموع دخول الجامعة.

مجموع الطالب 320.

التربية الدينية غير مضافة للمجموع .

التشعيب: 3 شعب علمي «علوم ورياضة» أدبي.

اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع.



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