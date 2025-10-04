الفيلم المصري «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك في مهرجان كان السينمائي

الفيلم المصري «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك في مهرجان كان السينمائي

الفيلم المصري «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك في مهرجان كان السينمائي

عبر المخرج مراد مصطفى عن سعادته باختيار فيلمه المصري عائشة لا تستطيع الطيران، ضمن مسابقة «نظرة ما» بالدورة 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الفيلم الروائي عائشة لا تستطيع الطيران

ونشر مراد مصطفى، البوستر الرسمي للفيلم المُشارك في مهرجان كان السينمائي، عبر حسابه على فيسبوك، معلقًا: «سعيد وفخور باختيار فيلمي الروائي الطويل الأول عائشة لا تستطيع الطيران، ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي فى مسابقة نظرة ما».

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران

موعد انطلاق مهرجان كان السينمائي

ووجّه رسالة شكر وتحية لكل فريق العمل المعاون معه في فيلم عائشة لا تستطيع الطيران، قائلًا: «شكرًا لكل كرو الفيلم على مجهودهم الكبير جدًا ومساعدتهم لي لإنجاز هذا العمل».

وتنطلق الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي، في 13 مايو المقبل، وتستمر فعالياتهت حتى يوم 24 من الشهر ذاته.

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