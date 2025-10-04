محافظ الغربية: حملات مكثفة لمواجهة التعديات.. والمواطن في صدارة أولويات الدولة

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ اجتماعًا موسعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة مستجدات العمل التنفيذي على مستوى المحافظة، في الملفات الخدمية والتنموية، وعلى رأسها إزالة التعديات ومخالفات البناء، والنظافة العامة، وتحسين جودة الخدمات، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن المواطن يأتي في صدارة أولويات الدولة، مشددًا على أن تحقيق رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لقياس كفاءة الأداء التنفيذي، موضحا أن كل أجهزة المحافظة، بكل مستوياتها، مُطالبة ببذل أقصى الجهود والعمل الميداني المستمر لتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز جودة الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة.

التعامل الحاسم والفوري مع كافة أشكال التعديات

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أشكال التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ الموجة الخامسة والعشرين لإزالة التعديات، مؤكدا أن أي مُحاولة للتعدي سيتم مواجهتها بكل حزم منذ اللحظة الأولى، من خلال الإزالة الفورية في المهد، دون انتظار لتفاقم الوضع.

إزالة المخالفات

كما شدد المحافظ على استمرار الحملة المٌكبرة التي تقودها المحافظة في مدينة المحلة الكبرى لإزالة مخالفات البناء والتعديات، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة، وأن حملات الإزالة مستمرة على مدار الساعة حتى يتم القضاء على جميع أشكال البناء العشوائي وغير المرخص.

شدّد محافظ الغربية على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بكافة مدن وأحياء المحافظة، مؤكدًا أن النظافة تُعد من المؤشرات الأساسية التي تعكس كفاءة الأداء التنفيذي ورضا المواطنين، ووجه بتكثيف حملات النظافة اليومية، ورفع التراكمات والمخلفات بشكل فوري، مع متابعة دورية للمناطق الحيوية والأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية، والاهتمام بالمناطق ذات الكثافة السٌكانية.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتنفيذ حملات يومية ومستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، حفاظًا على المظهر الحضاري، ولتحقيق السيولة المرورية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية أو التجارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

التواجد الميداني

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف التواجد الميداني لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومٌتابعة مشكلات المواطنين بأنفسهم، مع سرعة التحرك الفوري لحلها، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الميدانية في كشف المٌشكلات الحقيقية وتقديم حلول عملية وسريعة.