زياد ظاظا يشارك في مهرجان كان بفيلم عائشة لا تستطيع الطيران

يشارك مغني الراب المصري زياد ظاظا، للمرة الأولى في ثاني أهم مسابقات مهرجان كان، بفيلم الإثارة عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى، ويحجز مكانه ضمن الأفلام المنافسة في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي العريق (13 - 24 مايو) في عرضه العالمي الأول، لتكون هذه المشاركة الثانية للمخرج بالمهرجان الذي استقبل فيلمه القصير "عيسى" بمسابقة أسبوع النقاد عام 2023، وأحدث مشاركة مصرية في المسابقة بعد 9 سنوات من مشاركة الفيلم المصري "اشتباك".

التجربة الثانية لزياد ظاظا

وتعتبر هذه هي التجربة السينمائية الثانية لزياد ظاظا بعد مشاركته بفيلم 60 جنيه في افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتجربة الثالث في التمثيل بعد مشاركته في مسلسل برستيج الذي سوف يعرض الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان ويدور حول عائشة وهي مهاجرة سودانية تعيش في حي عين شمس الشعبي، الذي يضم تجمعا كبيرًا من المهاجرين الأفارقة. وخلال رحلتها في مجال الرعاية الصحية تواجه عائشة خيارات صعبة عندما يطلب منها زوكا أحد شباب العصابات الذي يسيطر على المنطقة خدمة مقابل حمايتها مما يجعل أحلامها تختلط بواقعها.

تفاصيل فيلم زياد ظاظا

الفيلم من بطولة مغني الراب المصري زياد ظاظا و بوليانا سيمون وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى الكاشف الذي سبق له التعاون مع مراد في الفيلم القصير عيسى، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري ومهندس صوت مصطفى شعبان، وتصميم إنتاج إيمان العلبي.

نال مشروع عائشة لا تستطيع الطيران منحًا ودعمًا من مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق المورد الثقافي، ومهرجان الجونة السينمائي، وأكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبليي، كما فاز بالجائزة الكبرى من لودج البحر الأحمر، وبخمسة جوائز في مسابقة فاينال كات بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى رأسهم جائزة الدعم الكبرى التي تُمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وبعدها فاز بجائزة ورشات الأطلس الكبرى لمرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش والتي تقدر بـ25 ألف دولار أمريكي.

الفيلم من إنتاج شركة بونانزا فيلمز (سوسن يوسف)، بمشاركة شركة Nomadis Images التونسية (درة بوشوشة - لينا شعبان)، وشركة A. A. Films (أحمد عامر)، وشركة Cinewaves films (فيصل بالطيور) وMayana Films (مي عودة وزورانا موزيكيتش) وShift Studios (شريف فتحي)، وCo-Origins (لورا نيكولوڤ) وشركة MAD Solutions (علاء كركوتي وماهر دياب) التي تتولى أيضا المبيعات العالمية للفيلم عبر MAD World. ومنتج مساهم أمجد أبو العلا.

حصول الفيلم على جوائز

حصل "عائشة لا تستطيع الطيران" على عدة منح وجوائز منها جائزة فاينال كت فى الدورة الـ 81 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي ويقام عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي ضمن مسابقة نظرة ما.