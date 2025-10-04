استراتيجيات عليك اتباعها للتقليل من حدة التوتر لديك.. تساعدك على المدى البعيد

يعتبر التردد جزء لا يتجزًأ من روتين الحياة اليومية لبعض المواطنين، ما يستدعي التعامل مع بطريقة خاصة واستراتيجية تساعد في التخفيف من حدته، لأنه في حال أصبح التوتر ملازما لك فإنه يؤثر على صحتك وفقًا لـ«verywellmind».

تناول نظام غذائي متوازن

وذكر التقرير أنه في حال اتباع نظام غذائي سيئ يزيد من شعورك بالاكتئاب والتوتر، لأن اللجوء إلى الأطعمة الغنية بالدهون، والسكريات، يٌؤدي إلى توفير شعور مؤقت بالراحة مما يزيد من التوتر على المدى الطويل، فالكربوهيدرات المُكررة، كالبسكويت ورقائق البطاطس، ربما تُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم، لأنه عند انخفاض سكر الدم، ربما تشعر بمزيد من التوتر والقلق، لهذا حاول قدر الإمكان العمل على اتباع نظام غذائي مُتوازن صحي يُساعدك على مكافحة التوتر على المدى الطويل، كالبيض والأفوكادو، والجوز تُساعد على تنظيم المزاج وتوازن الطاقة.

خصص وقتًا للأنشطة الترفيهية

ربما تكون الأنشطة الترفيهية وسيلة رائعة لتخفيف التوتر، لذلك اعتمد عليه بشكل يومي في جدولك، فهذا الأمر ربما يكون وسيلتك للشعور بحالة مزاجية أفضل، وعندما تشعر بتحسن، سينعكس ذلك على أدائك، فهذا يعني أن وقت الفراع الذي تخصصه لذاتك ربما يزيد من كفاءة وقت عملك.