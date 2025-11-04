أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 11-4-2025 في بورصة الدواجن
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نشرت بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-4-2025، تحديثا جديدا في أسعار الفراخ البيضاء خلال التعاملات الصباحية لدى السوق المحلي، إذ تعد الفراخ البيضاء، الأكثر انتشارًا ومبيعًا في مصر، وفق بورصة الدواجن وبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم
وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء لدى بورصة الدواجن، وجائت الأسعار فيها كما يلي:
أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك
سجل أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة لدى بورصة الدواجن، 79 جنيهًا للكيلو، بينما يصل الكيلو في الأسواق للمستهلك بين 87 و98 جنيهًا بحسب المنطقة.
أسعار الفراخ الساسو اليوم
وبلغ سعر الفراخ الساسو اليوم الجمعة، داخل المزرعة 84 جنيها للكيلو؛ لتباع بالأسواق للمواطنين ما بين 94 و101 جنيه للكيلو وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى.
أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك
فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الجمعة بين 110 جنيها داخل المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بين 121 و131 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.
أسعار الفراخ الأمهات
وسجل سعر الفراخ الأمهات اليوم الجمعة في بورصة الدواجن 79 جنيهًا للكيلو جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 77 جنيهًا.
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