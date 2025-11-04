أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 11-4-2025 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 11-4-2025 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 11-4-2025 في بورصة الدواجن

نشرت بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-4-2025، تحديثا جديدا في أسعار الفراخ البيضاء خلال التعاملات الصباحية لدى السوق المحلي، إذ تعد الفراخ البيضاء، الأكثر انتشارًا ومبيعًا في مصر، وفق بورصة الدواجن وبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء لدى بورصة الدواجن، وجائت الأسعار فيها كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

سجل أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة لدى بورصة الدواجن، 79 جنيهًا للكيلو، بينما يصل الكيلو في الأسواق للمستهلك بين 87 و98 جنيهًا بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وبلغ سعر الفراخ الساسو اليوم الجمعة، داخل المزرعة 84 جنيها للكيلو؛ لتباع بالأسواق للمواطنين ما بين 94 و101 جنيه للكيلو وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الجمعة بين 110 جنيها داخل المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بين 121 و131 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الأمهات

وسجل سعر الفراخ الأمهات اليوم الجمعة في بورصة الدواجن 79 جنيهًا للكيلو جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 77 جنيهًا.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا